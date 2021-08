Vom 16. bis 21. September sind die Pilgernden mit Stationen in Bökendorf, Vinsebeck, Detmold-Heiligenkirchen, Oerlinghausen und Bielefeld im Erzbistum Paderborn unterwegs. Die Initiatoren laden zum streckenweisen Mitpilgern und Mitbeten ein.

„Der Ökumenische Pilgerweg ist ein beeindruckendes Beispiel für Schöpfungs- und Weltverantwortung“, erklärt Christian Maier als Missio-Referent aus dem Team Weltmission, Entwicklung, Frieden im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn. Viele Menschen würden schon zum fünften Mal „mit ihren Füßen und durch das Gebet den Klimawandel und die soziale Ungleichverteilung seiner Folgen als globale Herausforderungen ins Blickfeld rücken“, so Maier. „Wir sind sehr stolz, dass die Pilgernden mit diesem Anliegen auch in unserem Erzbistum unterwegs sind.“

Getragen wird der Ökumenische Pilgerweg von den evangelischen Landeskirchen, katholischen (Erz-)Bistümern und kirchlichen Hilfswerken in Deutschland. Die Pilgernden beschreiten ihren Weg unter dem Leitwort „Geht doch!“ nicht nur spirituell, sondern auch praktisch: Sie besuchen auf ihrer Reise Orte, an denen beispielhafte Lösungen für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, ebenso wie Orte, an denen die Gefährdung der Schöpfung deutlich sichtbar ist.

Kirchengemeinden, Umweltinitiativen, Schulen und gemeinnützige Verbände werden den Pilgernden über ihre Situation berichten und thematische Veranstaltungen vorbereiten.

Mitte September erreichen die Pilgernden das Erzbistum Paderborn: Am 16. September kommen sie in Bökendorf im Kreis Höxter an. Von dort geht es am 17. September weiter nach Vinsebeck. Die nächsten Etappen führen am 18. September nach Detmold-Heiligenkirchen und am 19. September nach Oerlinghausen. Am 20. September laufen die Pilgernden nach Bielefeld, von wo sie am 21. September ins Bistum Münster nach Marienfeld aufbrechen.

Die Dauerpilgernden bewältigen die Strecke von Polen nach Schottland bis auf die Überfahrt nach Großbritannien vollständig zu Fuß. „Das ist konsequenter Einsatz im Kontext der Schöpfungsverantwortung und gleichzeitig ein Beitrag zur nötigen Mobilitätswende, die neben der Agrar- und Ernährungswende zu den politischen Schwerpunkten des diesjährigen Pilgerweges gehört“, erläutert Maximilian Schultes, im Generalvikariat zuständig für Dialogische Pastoral.

Mitpilgern

Wer den Pilgerweg im Erzbistum Paderborn – auch für kurze Wegstrecken – mitgehen möchte, sollte sich dafür zwecks Etappenplanung unter www.klimapilgern.de/anmeldung im Vorfeld anmelden. Die Tagesstrecken sind in der Regel bis zu 25 Kilometer lang. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, vom 1. September bis 4. Oktober – einer Zeit, die von Papst Franziskus als „Schöpfungsmonat“ ganz in das Zeichen der Schöpfungsverantwortung gestellt wurde – die Pilgernden im Gebet zu begleiten. Dafür wird ein „digitaler Pilgerrucksack“ ab Ende August unter pastoraleinformationen.wir-erzbistum-paderborn.de/klimapilgerweg verfügbar sein. Postkarten mit geistlichen Impulsen können zudem über das Sekretariat der Abteilung „Glauben im Dialog“ des Generalvikariates postalisch bezogen werden (mechthild.reike@erzbistumpaderborn.de, 05251/125-1523).

Workshop

Am 20. September veranstaltet die Landvolkshochschule Hardehausen einen kostenfreien, digitalen Workshop mit Klimapilgernden und weiteren Expertinnen und Experten, zu dem die Anmeldung gegenwärtig läuft. Im Mittelpunkt steht die Frage: „Wie werden wir Christinnen und Christen zum Motor für Klimagerechtigkeit?“ Am 30. August besteht die Gelegenheit, bei einem Podiumsgespräch – ebenfalls kostenfrei und digital – mit Praktikerinnen und Praktikern Anregungen zur Ausgestaltung des Schöpfungsmonates in kirchlichen Gemeinden und Gruppen zu erhalten. Ausrichter ist das Bildungs- und Tagungshaus Liborianum in Paderborn.