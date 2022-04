Der Frontmann von „Percy and the gaolbirds“ und der Band „Percy Pur“, die sich 2008 von der Bühne verabschiedete, hat mit über 70 Jahren noch einmal eine Band gegründet und den musikalischen Geist von „Percy Pur“ wiederbelebt. Die Formation war weit über die Grenzen Engers hinaus bekannt und hatte sich einen Namen unter Freunden handgemachter Rockmusik erarbeitet. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat Oehme, der an diesem Samstag, 9. April, 74 Jahre alt wird, Musiker für eine Neubesetzung rekrutiert. Aus der Originalbesetzung ist Gitarrist Geoffrey Briggs wieder mit dabei. Als neue Bandkollegen fanden sich Gitarrist Daniel Hein – das Küken unter den Altrockern, Bassist Dirk Wröbel, Keyboarder Helmut Sprick und Drummer Sven Müßigbrodt durch Netzwerken in Musikerkreisen zusammen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar