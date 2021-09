„Geister-Konzert“ macht Spaß

Orchester-Workshop in Werther bleibt diesmal ohne Zuhörer

Werther

Keine Zuhörer auf den Rängen, stattdessen am Eingang der PAB-Aula lauschende Eltern und eine Video-Aufnahme zur Erinnerung an diesen besonderen Tag: Das Abschlusskonzert des 16. Orchesterworkshops der Zweigstelle Werther der Musikschule für den Kreis Gütersloh findet am Samstagnachmittag zweifelsohne unter kuriosen Bedingungen statt

Von Malte Krammenschneider