Geknackte Chatverläufe führen mit zur Razzia

Bad Oeynhausen/Bielefeld

Nach der Erkrankung eines Schöffen muss der Prozess wegen vier Marihuana-Plantagen in NRW und Niedersachsen am Bielefelder Landgericht wieder von vorne beginnen. Angeklagt bleiben acht Männer albanischer und kosovarischer Herkunft – zwei mit Wohnsitz in Minden, einer wohnt in Porta Westfalica, die weiteren Angeklagten haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Von Louis Ruthe