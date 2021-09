Gekreuzte Klingen: Eine Reise ins Mittelalter

Schwertkampf an der Spenger Werburg – digitale Führungen starten am Tag des Denkmals

Spenge

An der Werburg werden die Klingen gekreuzt: Am kommenden Samstag, 11. September, finden auf dem Gelände mittelalterliche Schwertkampf-Vorführungen statt. Außerdem bietet das Museum zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, zum ersten Mal eine digitale Führung durch die Ausstellung an.