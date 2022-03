Das Brüderkrankenhaus in Paderborn (Archivbild). Dort war der Chefarzt viele Jahre tätig gewesen.

Wie das Brüderkrankenhaus am Donnerstag mitteilte, habe man sich im Vorfeld des Gütetermins, der am vergangenen Dienstag hätte stattfinden sollen, außergerichtlich geeinigt. „Der Orthopäde stellt sich anderen beruflichen Herausforderungen“, heißt es in der kurzen Mitteilung.