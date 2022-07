Gelbe Tonne: Tauschaktion in Herford beginnt

Anfang April wurde die Gelbe Tonne in Herford eingeführt. Einige Bürgerinnen und Bürger waren mit der ihnen zugewiesen Größe des Behälters allerdings nicht zufrieden, die 240 Liter Tonne war ihnen zu groß.

Von heute an kann der Tausch von Gelben Tonnen in Herford beantragt werden.

Gewünscht wurden stattdessen häufig die kleineren 120-Liter-Tonnen. Vom heutigen Freitag, 1. Juli, an können Bürgerinnen und Bürger nun die zu große Tonne gegen einen kleineren Behälter tauschen, teilt die Stadtverwaltung mit. „Auf der städtischen Internetseite (www.herford.de) finden Sie ein Formular, das online ausgefüllt und an die Stadt verschickt werden kann.“ Wer ein Formular ausfüllen möchte, finde dort eine PDF-Version zum Ausdrucken, ausfüllen und zum Absenden per Post. „Getauscht werden nur große (240 Liter) gegen kleine (120 Liter) Tonnen“, heißt es aus dem Rathaus.

Zuständig für die Verteilung und den Austausch der Behälter sei zwar die Firma Berg, die Stadt wolle hier jedoch vermitteln und mithelfen, um den Austausch schnell voranzubringen. Da die Firma Berg die kleineren Tonnen extra produzieren lassen müsse, kostet ein Umtausch allerdings 38 Euro.