Geld für Sonne und Vorgarten

Für all das können Interessierte weiterhin Fördermittel abrufen; die Politik beschloss, für die Jahre 2022 bis 2024 die Förderrichtlinie für das „Kommunale Förderprogramm Klimaschutz“ neu aufzulegen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden dazu Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Festsetzung der Fördermittel für die Folgejahre erfolgt in der jeweiligen Haushaltsplanung.

Die Förderung dient zur Unterstützung der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes. Zur Höhe der möglichen Finanzspritze und zu den erforderlichen Voraussetzungen informiert die Stadt unter Telefon 05203/705-0.