Geldautomat manipuliert

Der Wertheraner wollte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Löhne Geld von seinem Bankkonto abheben. Dafür ging er an einen Geldautomaten an der Alten Bünder Straße. Zunächst konnte der Mann problemlos seine Karte in das Gerät einführen, seine Pin und den gewünschten Geldbetrag eingeben. Der Geldautomat konnte die angeforderte Summe jedoch nicht auswerfen, wenngleich der Bankkunde vernahm, dass der Automat das Geld offenbar auszuzahlen versuchte.

Der 38-Jährige stellte fest, dass eine metallisch aussende Platte im Bereich des Ausgabeschachts angebracht war, sodass er nicht an sein Geld gelangen konnte. Da er zunächst von einem technischen Defekt des Automaten ausging, verließ der Mann den Geldautomaten. Dabei bemerkte er einen etwa 18-jährigen Mann, der ein Fahrrad mit Anhänger bei sich hatte und offensichtlich den Bankkunden beobachtete.

Bei der Überprüfung seines Bankkontos sah der Mann aus Werther kurze Zeit später, dass die von ihm angeforderte Summe vom Konto abgebucht wurde und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Metallplatte am Ausgabeschacht inzwischen entfernt wurde.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei Herford darauf aufmerksam, dass beim so genannten „Cash-Trapping“ der oder die Täter den Ausgabeschacht eines Geldautomaten kurzfristig manipulieren und in der Nähe des Automaten bleiben. Sie beobachten den Bankkunden und entfernen, sobald dieser die Filiale verlassen hat, den Aufsatz und entwenden das Geld. Bankkunden sollten deshalb, sobald sie eine optische Veränderung an einem Geldautomaten bemerken, unmittelbar die Bank informieren. Ist der Abhebe-Vorgang in Gang gesetzt und ein Kunde gelangt nicht an das Bargeld, sollte der Geldautomat nicht verlassen werden, sondern unmittelbar die Bank verständigt werden, beziehungsweise außerhalb der Geschäftszeiten die Polizei.