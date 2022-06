„Täter schrecken vor nichts zurück“

Düsseldorf

Bruchmühlen, Ossendorf, Sennelager sind in diesem Jahr nur drei Fälle von 94 in NRW: Die Meldungen über Geldautomaten-Sprengungen reißen nicht ab. Die Chefin der neuen Sonderkommission will den Druck erhöhen. Sie berichtet im Interview über neue Ermittlungsansätze und zunehmende Brutalität der Täter.

Von Stefan Biestmann