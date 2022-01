Geldbörsen entwendet

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein bislang unbekannter Täter hat am 13. September 2021 die Portemonnaies von zwei Geschädigten im Lidl in Verl und Schloß Holte-Stukenbrock entwendet. Anschließend nutzte der Tatverdächtige die erbeutete EC-Karte einer Geschädigten, um sich damit in weiteren Lidl-Filialen in Gütersloh und Bielefeld bei Einkäufen Bargeld auszahlen zu lassen.