Räuber wollten Weihnachtsmarkt-Einnahmen: Geldboten mit Messer verletzt

Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am späten Abend des 30. Dezember versucht, die Einnahmen vom Bielefelder Weihnachtsmarkt zu rauben.

Auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt wurde am letzten Tag viel Geld umgesetzt. Auf das hatten es die Täter abgesehen.

Es war der letzte Tag des Weihnachtsmarktes, zwei Mitarbeiter des Bielefelder Sicherheitsdienstes IKS hatten wie an den Abenden zuvor das Geld von verschiedenen Ständen abgeholt. Als sie gegen 22.15 Uhr mit dem Geldkoffer auf dem Weg zu ihrem Wagen waren, wurden sie in einer Seitenstraße von zwei Männern angegriffen, die in einer Einfahrt gelauert haben sollen.