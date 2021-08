Gelder für neue Halle

Ihren Besuch kündigt Nicolas Aisch im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT an. „Wir haben ganz bewusst erst auf diesen Förderbescheid gewartet. Nun können wir loslegen, weiter planen und die Ausschreibungen auf den Weg bringen“, sagt das Stadtoberhaupt. In den kommenden Wochen würden noch Gespräche mit den Schulen geführt. Dabei gehe es auch um die Frage, wie die während der Abriss- und Bauarbeiten den Schulsport organisieren. „Ich habe die Hoffnung, dass wir noch in diesem Jahr mit dem Abriss der alten Sporthalle beginnen können“, so Aisch.

