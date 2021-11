Geldsegen fürs Gerbereimuseum in Enger

Das Gerbereimuseum hat bereits die Winterpause eingeläutet – unter anderem wegen der Bauarbeiten an der Lohgerberei.

„Dem langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz des Vereins ist es zu verdanken, dass die historische Gerberei Sasse erhalten bleibt. In diesem Museum wird die lokale Wirtschaftsgeschichte anschaulich vermittelt“, begründet Stiftungspräsident Uhlenberg die Förderentscheidung. Die Lohgerberei von 1740, die derzeit kernsaniert wird, soll künftig die traditionelle, handwerkliche Lederherstellung präsentiert. In der daneben liegenden Chromgerberei, die 1938 angebaut wurde, können Besucherinnen und Besucher schon seit 2001 die maschinengestützte, chemische Lederbearbeitung in allen Schritten nachverfolgen.