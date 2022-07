Gelungene Sommeraktion in der Heimatscheune in Bad Wünnenberg

Mit der Sommeraktion „Von der Rohwolle zum Pullover“ stößt der Heimatverein Wünnenberg auf reges Interesse. Initiiert von Regina Reichberg trifft sich wöchentlich eine Gruppe von acht Frauen und einer Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Bad Wünnenbergs, Bad Lippspringe, Büren und Lichtenau. In der Heimatscheune in der Oberstadt lassen die Teilnehmerinnen ihre Spinnräder surren.

Dabei erhalten die Spinnerinnen versierte Hilfe. Die im Spinnen erfahrene Marsbergerin Susanne Polewsky weist an den Aktionstagen fachkundig in verschiedene Techniken der Wollverarbeitung ein.

Am Anfang musste die Rohwolle für das Spinnen vorbereitet werden: Muskeltraining pur beim Waschen im Zuber mit Wäschestampfer. Fingerspitzengefühl beim Zupfen von restlichem Stroh aus der Wolle. Emsiges Kurbeln der Kardiermaschine, die die Rohwolle zu weichem Wollvlies werden lässt, sind hier gefragt.

Nach einer theoretischen Einführung in die Funktionen eines Spinnrades wurde geübt, wie das Rad zu drehen ist. Gleichmäßiges Treten und Koordinationsvermögen sind gefordert, um das Rad in Schwung zu halten und das Vlies zu verspinnen. Irgendwann klappt es dann: Ein Garnfaden wickelt sich um die Spule.

Kinder konnten schnell das Spinnrad drehen

Einen Einblick in diese Techniken des Spinnhandwerks erhielten Kindergruppen des Kindergartens Schöne Aussicht, die die Spinnerinnen an zwei Tagen besuchten. Von den Erzieherinnen gut auf das Thema vorbereitet führten sie mit Interesse und Begeisterung aktiv einzelne Arbeitsschritte wie „Waschen, Zupfen, Kardieren“ aus. Schnell hatten sie heraus, das Spinnrad zu drehen.

Zwar steht das Spinnen im Vordergrund der Aktion, unter der Anleitung von Susanne Polewsky wurde jedoch auch gefilzt.

Parallel zum Spinnen wird an den nächsten Dienstagen bis zum 2. August in der Heimatscheune, Stadtring 18, in Bad Wünnenbergs Oberstadt Wolle mit Naturmaterialien gefärbt. Interessenten sind in der Zeit von 15 bis 18 Uhr willkommen.