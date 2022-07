Gemeinde Altenbeken räumt Grabschmuck ab

Das Friedhofs- und Bestattungswesen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Der Trend zeigt eine deutliche Zunahme von Urnenbestattungen, der Anteil der Erdbestattungen ist rückläufig. In der Gemeinde Altenbeken sind inzwischen zwei Drittel aller Beisetzungen Urnenbestattungen, und immer häufiger wünschen sich Hinterbliebene möglichst pflegefreie Urnengrabstätten. Seit einigen Jahren bietet die Gemeinde deshalb Urnen-Beisetzungen in Stelen und Baumgräbern an. Angehörige brauchen sich nicht um Grabeinfassung und -stein kümmern, und auch die Grabpflege wird sie nicht belasten.

Das bedeutet aber auch, Grabschmuck wie Blumen, Kerzen oder Figuren dürfen nicht an den Grabstellen abgelegt werden. „Darauf werden Hinterbliebene beim Erwerb der Grabstätte deutlich hingewiesen, und schließlich wählen sie ganz bewusst eine Grabstätte, die für sie keinen Pflegeaufwand bedeutet“, betont Marion Wessels von der Stab­stelle des Bürgermeisters. Leider würden trotzdem sowohl auf den bronzenen Verschlussplatten der Baumgräber als auch auf und vor den Granit-Stelen häufig Blumen, bepflanzte Schalen, Kerzen und Figuren vorgefunden, was für die Friedhofspflege einen höheren Aufwand bedeute und teilweise auch ein unschönes Bild ergebe.

Frist bis 1. August

Die Gemeinde hat Grabbesitzer wiederholt angeschrieben und appelliert, sich an die vereinbarten Nutzungsregeln zu halten sowie andere Besucher der Grabstätte entsprechend zu informieren – leider ohne längerfristigen Erfolg. Im Rahmen einer Ortsbegehung auf dem Altenbekener Friedhof wurde das Thema jetzt auch politisch beraten. Unter den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses bestand Einigkeit darüber, dass die Verwaltung für die Einhaltung der vereinbarten Nutzungsregeln sorgen soll.

Es ist nun beabsichtigt, Blumenschmuck und sonstige Beigaben ab 1. August konsequent an den pflegefreien Grabstätten abzuräumen. Diese Gegenstände werden zunächst in einem Sammelbehälter neben der Leichenhalle zwecks möglicher Abholung aufbewahrt, bevor sie vernichtet werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Gemeinde unter www.altenbeken.de.