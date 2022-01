Gemeinde Altenbeken startet eigenes Kommunikationsnetz für Sensordaten

In der Gemeinde Altenbeken wird derzeit ein eigenes, flächendeckendes Kommunikationsnetz für Sensordaten eingerichtet. Darüber können relevante und interessante Messwerte der kommunalen Infrastruktur erfasst und dann an ein zentrales Leitsystem übertragen werden.

Das Projekt wird in Kooperation mit dem regionalen Infrastrukturdienstleister Westfalen Weser umgesetzt, teilt die Gemeinde mit. Das heimische Unternehmen stellt in dieser Kooperation die Empfangstechnik (Gateways) und die Weboberfläche zur späteren Visualisierung der Daten zur Verfügung.

Bis Ende 2022 wird die Gemeinde Altenbeken in allen relevanten kommunalen Gebäuden und Liegenschaften sogenannte Lorawan-Sensoren (Long Range Wide Area Network) installieren. Lorawan ist ein energiesparendes, kostengünstiges und reichweitenstarkes Funknetz, mit dem Zählerdaten (Gas, Strom, Wasser) und Angaben zur Luftgüte (Temperatur, Luftfeuchte, CO 2 ) erfasst werden können. Integriert werden auch sonstige Sensoren zur Erfassung von Bewegungen, Geräuschintensität, Füllständen, Pegelmessungen und Wetterdaten. Durch den Einsatz der Lorawan-Sensorik werden Prozesse, die aktuell noch analog oder per Hand durchgeführt werden, mit geringem Aufwand digitalisiert.

Wichtigstes Ziel ist Energiedaten-Mentoring

Wichtigstes Ziel der Gemeinde ist ein Energiedaten-Monitoring, bei dem sämtliche Gebäude, aber auch individuelles Nutzerverhalten, untersucht und optimiert werden können. Darüber hinaus werden hilfreiche Informationen beispielsweise über Pegelstände der Gewässer, Bewegungsintensität an und in kommunalen Liegenschaften zur Erkennung von Nutzungszeiten und Verkehrszählung erfasst. Dazu gehören auch einfache Zustandsmeldungen wie zum Beispiel offene Fenster.

Sämtliche Daten werden protokolliert und können dann im Störungsfall per E-Mail und SMS direkt an die Fachabteilung übermittelt werden.