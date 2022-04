Gemeinde Hövelhof erzielt sattes Plus

Im Jahr 2020 landeten 3,2 Millionen Euro mehr in der Kasse als kalkuliert

Hövelhof

Gute Nachrichten konnte Hövelhofs Kämmerer Andreas Schwarzenberg in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates verkünden: Das jetzt bilanzierte Geschäftsjahr 2020 hat die Kommune mit einem satten Plus abgeschlossen. So fiel das Ergebnis um rund 3,2 Millionen Euro besser aus als ursprünglich angenommen.

Von Per Lütje