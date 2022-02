Gemeinde Hövelhof schert aus

Bad Lippspringe/Schlangen

Die Stadt Bad Lippspringe und die Gemeinde Schlangen wollen ihre interkommunale Zusammenarbeit ausbauen. Der Bad Lippspringer Rat hat am Montag einstimmig beschlossen, zu diesem Zweck Fördermittel beim Land NRW zu beantragen. In Schlangen soll der Gemeinderat in der kommenden Woche nachziehen. Zuvor steht das Thema an diesem Donnerstag, 10. Februar, auch im Haupt- und Finanzausschuss, der ab 19 Uhr im Bürgerhaus berät, auf der Tagesordnung

Von Uwe Hellberg