Gemeinde Hövelhof verleiht Heimatpreis

Die Sennegemeinde Hövelhof hat in einer Feierstunde im Heimathaus den Heimatpreis verliehen. Der Ausschuss für Familie, Sport und Kultur hatte als Jury die Preisträger Gertraud Mütter, Ludwig Wecker und den Plattdeutschen Kreis bestimmt.

Mit der Auszeichnung würdigt die Gemeinde das besondere ehrenamtliche Engagement der Preisträger für ihre Heimat.Die Gemeinde Hövelhof beteiligt sich mit dem Heimatpreis an dem gleichnamigen Landesprogramm. Die Jury zeichnet bis zu drei Personen, Personenvereinigungen, Vereine, Verbände oder andere Institutionen für ihr Engagement in den Bereichen Traditions- und Brauchtumspflege, Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes, Bewahrung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität, der Verwurzelung von Menschen, der Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenlebens in Hövelhof sowie der Bewahrung der heimischen Natur aus. Das Preisgeld beträgt 5000 Euro.