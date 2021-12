„Gemeinde nicht handlungsunfähig“

Steinhagen

Die Verärgerung nach dem Streit mit CDU und FDP im Haupt- und Finanzausschuss schwelt in der SPD noch immer. So machten die Sozialdemokraten bei einem Pressegespräch am Freitag nicht nur die eigenen inhaltlichen Schwerpunkte im Haushalt deutlich, sondern grenzten sich auch von den Ansinnen von CDU und FDP scharf ab.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold