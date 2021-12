Gemeinde prüft Hundesteuererhöhung

Der Rat der Sennegemeinde Hövelhof hat die Gemeindeverwaltung beauftragt, eine Anpassung der Hundesteuer ab dem Haushaltsjahr 2023 zu prüfen. Den Antrag zur Anpassung der Steuersätze in der Hundesteuersatzung hatte die SPD-Fraktion gestellt.

Steuersätze sind in Hövelhof mehr als zehn Jahre lang nicht angepasst worden

In der vorausgegangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nannte Marian Hahne (SPD) bereits mögliche Beträge. Wenn nur ein Hund gehalten wird: 55 Euro; wenn zwei Hunde gehalten werden: 72 Euro; wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden: 88 Euro: wenn ein oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden: 275 Euro.

Ob es tatsächlich zu diesen Steuersätzen kommt, ist allerdings noch nicht genau zu sagen, solange die Gemeinde keine detaillierteren Berechnungen angestellt hat. Udo Neisens (CDU) regte an, die Gemeindeverwaltung solle sich an Vergleichswerten aus umliegenden Kommunen orientieren.

Die Hundesteuersätze sind in Hövelhof seit mehr als zehn Jahren nicht angepasst worden. Hahne sagte, es sei nun eine moderate Erhöhung der einzelnen Sätze angebracht, um auch den allgemein steigenden Kosten, etwa durch Inflation und Preissteigerungen, gerecht zu werden.

Eingezäunte Hundewiese soll angelegt werden

Ferner wies er darauf hin, dass die Gemeinde eine Hundewiese an der Ecke Delbrücker Straße/Grüner Weg ausweisen werde (das WV berichtete) und dass durch eine Erhöhung der Hundesteuer im Optimalfall die Hundewiese kostendeckend betrieben werden könne, wodurch keine künftige Mehrbelastung für den kommunalen Haushalt anfallen würde. Als Stichwort nannte er dazu den Begriff Verursacherprinzip.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte die CDU-Fraktion den Antrag gestellt, die Verwaltung damit zu beauftragen, eine geeignete Fläche als Auslaufwiese für Hunde zu finden und auszuweisen. Grund: In der CDU-Bürgerumfrage im Sommer 2020 hatten mehrere Hundebesitzer in Hövelhof den Wunsch geäußert, dass in Hövelhof eine eingezäunte Hundeauslaufwiese angelegt werden möge.

Wie berichtet, wird die Gemeinde auf einem 2100 Quadratmeter großen Grundstück, das sich im Gemeindeeigentum befindet, eine Hundewiese anlegen (eingezäunt, Abfalleimer und Kotbeutel-Spender, Sitzbänke, Pkw-Stellplätze auf einer Schotterfläche). Das Areal soll im Frühjahr 2022 benutzbar sein.

Nach einer Erprobungsphase soll sich Ende 2022 entscheiden, ob das Angebot angenommen worden ist und die Hundewiese auf Dauer erhalten bleiben soll.