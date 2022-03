Gemeinde Steinhagen modernisiert die Sirenen

Steinhagen

Auch wenn viele Menschen gerade ganz aktuell schnell an einen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine denken: Nein, das ist in diesem Fall nicht der Hintergrund. Die Modernisierung der vorhandenen Steinhagener Sirenen und auch die Neuanschaffung zweier Sirenenanlagen in diesem Jahr hat andere Anlässe.

Von Volker Hagemann