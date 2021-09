Gemeinde will künftig klarere Bauvorgaben machen

Nach Kritik an geplantem Zehn-Familien-Haus in Hövelriege soll eine neue Satzung erarbeitet werden

Hövelriege/Espeln

Der geplante Bau eines Zehn-Familien-Hauses an der Hövelrieger Straße hatte die Nachbarn dort aufgeschreckt. Verhindern lässt sich die Umsetzung wohl nicht mehr – allerdings will die Gemeinde Hövelhof mit einer neuen Ergänzungssatzung versuchen, die künftige städtebauliche Entwicklung dort und auch in Espeln in geordnetere Bahnen zu lenken.

Von Meike Oblau