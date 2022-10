Gemeindeforstamtsverband Willebadessen wächst um fünf Mitglieder

Der Zweckverband betreut 34 Waldbesitzer mit rund 12.500 Hektar Kommunalwald in den Kreisen Höxter, Paderborn und im Hochsauerlandkreis. Hier der Wald am Skywalk in Würgassen.

Bisher hat der Zweckverband 29 kommunale Waldbesitzer mit insgesamt 10.000 Hektar Waldfläche in allen forstwirtschaftlichen Angelegenheiten betreut. Künftig werden es dann 34 Waldbesitzer mit rund 12.500 Hektar Kommunalwald in den Kreisen Höxter, Paderborn und dem Hochsauerlandkreis sein. Durch den Ausbau dieser interkommunalen Zusammenarbeit werden sowohl finanzielle als auch organisatorische Vorteile für die einzelnen Mitglieder weiter ausgebaut. „Durch die Digitalisierung und Technisierung der Forstwirtschaft sind heute je nach Struktur, Arrondierung der Waldflächen und sonstigen Zusatzaufgaben Forstreviere zwischen 1.700 und 2.000 Hektar groß, sodass über den Zweckverband effiziente Reviergemeinschaften pro Förster gebildet werden können“, erklärt Forstamtsleiter Nikolas Osburg.

Etablierter Partner in der Forstbranche

„Als einzelne Stadt mit 1.200 Hektar Wald ist der Forstbetrieb der Stadt Beverungen zu klein, um einen eigenen Förster einzustellen. Durch den Betritt in den kommunalen Zweckverband als Solidargemeinschaft mit anderen Kommunen stellen wir somit sicher, dass Personal effizient eingesetzt wird. Gleichzeitig werden wir in allen ökologischen, sozialen, aber auch wirtschaftlichen Aspekten durch einen etablierten Marktpartner in der Forstbranche unterstützt und vertreten“, ergänzt Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm.

Holzvermarktung aus einer Hand

So profitieren Mitglieder des Gemeindeforstamtsverbandes zum einen von der Holzvermarktung und Beförsterung aus einer Hand und zum anderen von Mengeneffekten bei der Beschaffung sowie einer besseren Förderfähigkeit im Bereich der Wiederbewaldung und dem Wegebau. „Dieses ist nur möglich durch die Mitgliedschaft in einem anerkannten forstwirtschaftlichen Zusammenschluss wie dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen“, ergänzt Verbandsvorsteher Dr. André Brandt, zeitgleich Dezernent des Kreises Paderborn. Der Verband kümmere sich als Spezialist für den Kommunalwald gleichwertig um die Schutzfunktion, Erholungsfunktion und Nutzfunktion der Bürgerwälder.

„Damit der Zweckverband, der bisher in dieser Organisationsform deutschlandweit einmalig ist, auch weiterhin bei den klimatischen, aber auch finanziellen Herausforderungen unserer Waldbesitzer zukunftsfähig bleibt, haben wir in den vergangenen Monaten im Generationenwechsel unsere Satzung modernisiert und weiterentwickelt“, so Brandt. „Denn Stillstand ist Rückstand und nur durch eine stetige Weiterentwicklung in der Vergangenheit und Zukunft können wir uns seit 192 Jahren bei unseren Mitgliedern bewähren. Schön, dass nun fünf weitere Mitglieder hinzukommen und die Vorteile des Verbandes sehen“, so der Verbandsvorsteher.