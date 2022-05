Gemeinden gemeinsam unterwegs

Vlotho

Die evangelischen Kirchengemeinden in Vlotho arbeiten bereits seit Anfang des Jahres als pfarramtliche Verbindung zusammen. Beim gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag, 26. Mai, wird diese in der Westfälischen Landeskirche wohl einmalige Verbindung von sechs Kirchengemeinden öffentlich vorgestellt.

Von Joachim Burek