Gemeinden wählen im Trend

FDP liegt in Rödinghausen vor den Grünen – SPD in Quernheim-West besonders stark

Rödinghausen/Kirchlengern

Kirchlengern wählt im Bundestrend: Während CDU (minus 7,8 Prozentpunkte) und Linke (minus 2,9) die größten Verlierer in der Elsegemeinde sind, können SPD (plus 1,3), FDP (plus 1,6) und Grüne (plus 6,0) bei den Zweitstimmen am stärksten hinzugewinnen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 77,9 Prozent und damit leicht über der von 2017 (76,3).

Von Sebastian Picht