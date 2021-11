Gemeinsam etwas bewegen

Während der Jahresversammlung blickten die Mitglieder unter anderem auf Neuanschaffungen für die Schülerinnen und Schüler zurück. So wurden beispielsweise Roller, Bälle und Spiele im Wert von mehr als 1300 Euro angeschafft.

In naher Zukunft wird seitens des Fördervereins eine neue Idee zum Thema Nachhaltigkeit unterstützt: Hierfür werden auf dem Schulgelände Sammelbehälter für Pfandflaschen aufgestellt, um die Schüler zu motivieren, ihre gebrauchten Pfandflaschen anstatt über den Müll über die Sammelbehälter zu entsorgen. So will der Förderverein die Selbstständigkeit der Jugendlichen unterstützen und den Gedanken der Nachhaltigkeit an der Gesamtschule in Büren im Team umsetzen.

Ein weiterer positiver Aspekt der gemeinsamen Aktion, die durch die Schülervertretung tatkräftig unterstützt wird, ist die Verwendung des Erlöses: Er werde zur großen Freude der Schülerinnen und Schüler für die Anschaffung von neuen Sitzmöbeln verwendet.

Der Vorstand des Fördervereins ist dankbar für die enge Zusammenarbeit mit der Schule, den Lehrkräften sowie der Schülervertretung „Es ist ein großer Mehrwert, mit einem so starken Team an der Seite erfolgreich in die Zukunft zu blicken, denn gemeinsam etwas zu bewegen, das ist und bleibt der Leitfaden des Fördervereins“, betont der Vorstand.