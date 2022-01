Gemeinsam gegen Hass und Hetze in Bad Oeynhausen

Nach Polizeiangaben haben sich am Montagabend etwa 160 Menschen an der ersten Demonstration des neuen Aktionsbündnisses Bad Oeynhausen „Gemeinsam durch die Pandemie“ vor dem Rathaus I am Ostkorso beteiligt. In zwei Wochen – am Montag, 14. Februar – soll es an gleicher Stelle eine Folgeveranstaltung geben.

Foto: Malte Samtenschnieder