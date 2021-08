Gemeinsam kochen zur Mittagszeit

Kochen verbindet – diese Erfahrung hat die „VHS-Küchenchefin“ Heidemarie Rabe in ihrer langjährigen Tätigkeit gemacht. Ob Männerkochkurse oder ein bis zur Corona-Pause auf Privatebene etablierter Ehepaar-Kochtreff – viele Menschen haben sich bei Heidemarie Rabe am Herd kennengelernt. Und dieser soziale Aspekt des Kochens wird auch bei einem neuen Konzept, das sie im Spätherbst erstmals anbietet, eine besondere Rolle spielen: beim Seniorenkochen.

Steinhagener VHS-Dozentin Heidemarie Rabe entwickelt neues Konzept und bringt Senioren an den Herd

Heidemarie Rabe hat zuletzt auf Facebook „Bürger an die Töpfe“ gebeten – nun lädt sie bald wieder live zu ihren Kochkursen im VHS-Programm ein, neuerdings auch Senioren. Ein jahreszeitlich passendes Gericht ist Schweinefilet auf Pfifferlingen und Tagliatelle.Und auch diese farbenfrohe

Diese Veranstaltung solle ein Treffpunkt sein, geeignet, um Kontakte zu schließen, und gemeinschaftsbildend, erläutert die Dozentin der VHS Ravensberg. „Im Idealfall sollen sich daraus Kochclubs entwickeln“, sagt Heidi Rabe. Oder zumindest aus zwei Terminen im Halbjahr ein monatliches Event werden. Ganz bewusst nutzt Heidemarie Rabe die Mittagsstunden: Das Seniorenkochen findet von 10.30 bis 14.30 Uhr in der Alten Dorfschule Brockhagen statt. „Geeignet also auch für alle, die nicht mehr in der Dunkelheit unterwegs sein mögen“, sagt die Kursleiterin.