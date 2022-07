Gemeinsam über Depressionen reden

Auf Tandems, aber auch zu Fuß oder in Pferdebegleitung sind die Teilnehmer an der Mut-Tour 2022 seit dem 16. Juni unterwegs. Am kommenden Mittwoch werden einige von ihnen auf dem Holter Kirchplatz Halt machen.

Insgesamt drei Monate werden die Teams bis zum 10. September zu Fuß, in Pferdebegleitung sowie auf Tandems unterwegs sein und dabei eine Gesamtstrecke von 4250 Kilometern bewältigen.

Auf der Route von Göttingen nach Paderborn wird ein Tandemteam am kommenden Mittwoch, 3. August, voraussichtlich zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Holter Kirchplatz Halt machen und für Gespräche zur Verfügung stehen.

In den letzten zehn Jahren konnte die Mut-Tour jeden Sommer erleben, wie sich durch offene Gespräche Berührungsängste und Vorurteile stetig abbauen lassen und auch die Teilnehmer – weit über die Dauer der Etappenphasen hinaus – ein Gemeinschaftsgefühl erfahren, das sie auch im Alltag nachhaltig unterstützt.

Um das zehnjährige Jubiläum zu begehen, wird sich das Aktionsprogramm in diesem Jahr einen ganz speziellen thematischen Fokus auf die Gepäckträger schnallen und in die Wanderrucksäcke packen: 2022 möchte die Mut-Tour insbesondere die Auseinandersetzung mit der Perspektive Angehöriger von Menschen mit psychischen Erkrankungen fördern. In den täglichen Interviews mit den Medien entlang der Strecke sowie den Gesprächen am Wegesrand, berichten die Teilnehmer von den Erfahrungen mit der eigenen Erkrankung und suchen den offenen Austausch über die Bedürfnisse von sowohl Betroffenen als auch Angehörigen.

Auch in diesem Jahr wird es in ausgewählten Städten wieder Aktionstage in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen geben. Neben allen wichtigen Informationen zur Initiative Mut-Tour sowie dem Trägerverein Mut fördern e.V., stellen dort ortsansässige Vereine auch die eigenen Hilfsangebote vor. Zusätzlich organisiert die Mut-Tour an mehreren Orten Mitmach-Aktionen, die es möglich machen, die jeweiligen Etappenteams auf dem eigenen Fahrrad oder zu Fuß für einen kleinen Teil des Weges zu begleiten. Mit niedrigschwelligen Angeboten, wie den Bewegungsspenden und der Mut-Schnipseljagd, lässt die Mut-Tour auch die teilhaben, für die es nicht möglich ist, persönlich dabei zu sein.

Kostentragend unterstützt wird die Mut-Tour durch die Krankenkassen DAK, Barmer, den Deutsche Rentenversicherung Bund sowie zehn ihrer Landes-DRVen, den Landschaftsverband Rheinland (LVR), Aktion Mensch sowie einige Stiftungen. Mit der Deutschen Depressionsliga e.V., Stiftung Deutsche Depressionshilfe, dem Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V., dem ADFC, Deutsches Bündnis gegen Depression sowie der Deutsche Angst-Selbsthilfe e.V. arbeitet die Mut-Tour partnerschaftlich zusammen