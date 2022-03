Gemeinsame Gebete für den Frieden

Klares Zeichen gegen den Krieg in der Dielinger St.-Marien-Kirche

Dielingen

Bewegender Abend: Annähernd 100 Menschen haben sich am Freitagabend am Friedensgebet für die Ukraine in der Dielinger St.-Marien-Kirche beteiligt und damit ein klares Zeichen für Frieden und Solidarität gesetzt. Die Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung bestimmte die Andacht gleichermaßen wie die Angst und Sorgen der Gläubigen.

Von Heidrun Mühlke