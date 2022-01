Nach Ortstermin von Kreis Herford und Autobahn GmbH am „Wildschwein-Wäldchen“:

Vlotho-Exter

Nach der Protestaktion um die geplanten Baumfällarbeiten in dem Wäldchen an der A2-Anschlussstelle Vlotho-West vom vergangenen Montag, die dann abgebrochen worden waren, hat es am Mittwoch eine Begehung der beteiligten Behörden gegeben. Das haben Landrat Jürgen Müller und Bernd Löchter, Leiter Kommunikation der Autobahn GmbH Westfalen, bestätigt.

Von Joachim Burek und Jürgen Gebhard