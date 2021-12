Gemeinsame Schnittmengen nutzen

Unmittelbarer Anlass für das Treffen war die Einladung des Caritasverbandes an den Vorstand des SkF anlässlich des aktuellen Jubiläums des SkF. Der SkF-Verein kann im Kreis Höxter auf eine 90-jährige Geschichte zurückblicken. Gegenstand des Gesprächs war jedoch die Gegenwart.

Die ehrenamtlichen Vorstandsfrauen des SkF und die ebenfalls ehrenamtlichen Mitglieder des Caritasrats tauschten sich aus über ihre Projekte, Schnittstellen der Arbeit und Veränderungen auf der ehrenamtlichen Vorstandsebene.

Das gemeinsame Gespräch habe gezeigt, „dass es viele Schnittmengen zur Arbeit des Caritasverbandes gibt“, sagt Johannes Woestefeld, Vorsitzender des Caritasrats. „Daher begrüße ich den regelmäßigen Austausch unseres Vorstandes Thomas Rudolphi mit dem Vorstand des SkF.“

Eine noch intensivere Zusammenarbeit sei für die Menschen im Kreis, die Hilfen des SkF und des Caritasverbandes dringend benötigen, von großem Vorteil.

Diese Übereinstimmung der Ziele betonte auch Barbara Hucht, Vorsitzende des SkF Warburg: „Wir stehen sowohl als SkF, als auch als Caritas-Kreisverband an der Seite der Menschen in Not. Wir wollen gemeinsam auf Ungerechtigkeit und Not aufmerksam machen und auch in der politischen Debatte mit einer Stimme zu sprechen.“

Beide Vereine haben unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Der SkF Warburg ist mit seinen Angeboten kreisweit tätig. Der Verein ist Träger eines Frauen- und Kinderschutzhauses und des Pflegekinderdienstes für den Kreis Höxter, bietet Betreuungsarbeit nach dem Betreuungsgesetz und einen Allgemeinen Sozialen Dienst an. Im Bereich der Frühen Hilfen bietet er das SAFE-Programm (Sichere Ausbildung für Eltern) an.

Der Caritasverband für den Kreis Höxter hat seinen Schwerpunkt in der Beratungstätigkeit für Familien, Eltern, Kinder und Jugendlichen oder werdende Eltern, in der Beratung bei Mutter-, Vater- und Kind-Kuren und Kuren für pflegende Angehörige, in der Sucht- und Drogenberatung, der Beratung und Unterstützung für Menschen mit psychischen Problemen, in der Migrationsberatung und der Beratung bei Diskriminierungsfragen.

Eine zukünftige Schnittmenge der beiden sozialen Träger könnte youngcaritas sein, eine Plattform der deutschen Caritasverbände für soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich. Im Altkreis Warburg hat der SkF 2018 youngcaritas in Abstimmung mit dem Caritasverband aufgebaut. Der Caritasverband will das Projekt jetzt im gesamten Kreisgebiet etablieren.

Deutlich wurde, dass das Engagement für die Schwachen in der Gesellschaft den Austausch und die Vernetzung der beiden Vereine braucht – SkF als Frauenfachverband und Kreiscaritasverband stehen sich ohnehin als katholische Verbände nahe. Der SkF ist strukturell Mitgliedsorganisation des großen Caritasverbandes. In Zukunft soll es weitere Treffen und eine engere Zusammenarbeit von SkF-Vorstand und Caritasrat sowie SkF-Geschäftsführerin und Caritasvorstand geben – auch um auf neu entstehende soziale Bedarfe schnell reagieren zu können.