Gemeinsame Suche nach Lösungen

Mehr als 700 Unterschriften haben Haarener Bürger online und in örtlichen Geschäften gesammelt. Sie möchten gemeinsam mit Politik und Verwaltung Lösungen für die zunehmende Verkehrsbelastung in ihrem Heimatort finden. Stefan Kaup, Judith Schäfers, Christian Obermann, Christine Brüntrup-Keuter, Marion Schütte und Reinhard Dreker haben die Unterschriftenliste gestern vor dem Fürstenberger Rathaus an Bürgermeister Christian Carl überreicht.

Foto: Hanne Hagelgans