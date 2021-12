Gemeinsame Zugabe überrascht

Unter der Leitung des britischen Dirigenten Jonathan Bloxham standen das viersätzige Cellokonzert e-Moll op.85 (1919) von Edward Elgar sowie die Sinfonie Nr. 6 in D-Dur op. 60 (188O) von Antonín Dvořák auf dem Programm. Den Solopart des Cellokonzertes übernahm Gabriel Schwabe, der momentan laut Programmheft auf einem Instrument von Guiseppe Guarneri (1695) musiziert. Elgars hoher Bekanntheitsgrad dürfte nachhaltig auf seinem „Pomp and Cicumstance March No.1“ basieren, dessen Mittelteil als „Land of Hope and Glory“, gleichsam einer inoffiziellen Hymne des UK, durch die alljährlichen Londoner „Last Night oft he Proms“ bekannt geworden ist.

Sein beliebtes Cellokonzert, geschrieben im Nachklang des Ersten Weltkrieges, sollte sein letztes umfangreiches Orchesterwerk werden. Bemerkenswert genug, dass Elgar am Ende der Partitur den Hinweis „Finis. R.I.P.“ notierte. Damit beendete er für sich eine Ära, die man als die ausklingende Spätromantik betrachten kann. Elgar nutzt für sein umfangreiches Konzert eine große Orchesterbesetzung, und dabei gelingt es dem erfahrenen Komponisten, die Solopartien durchweg präsent zu gestalten, so dass sie vom Orchester nicht erdrückend überlagert werden.

Mit seiner Interpretation konnte Gabriel Schwabe spürbar überzeugen: technisch brillant und souverän, ohne die elegischen Momente allzu sentimental ausufern zu lassen. Wohltuend auch, wenn ein versierter Solist das musikalische Geschehen und nicht sich selbst effektheischend in den Vordergrund stellt. Dafür gab es überwältigenden Beifall. Als eher unübliche Überraschung des Abends musizierten Gabriel Schwabe und Dirigent Jonathan Bloxham, ebenfalls ausgebildeter Cellist, als Zugabe gemeinsam den langsamen Satz aus dem Konzert für 2 Celli in g-Moll von Antonio Vivaldi.

Nach einer kurzen Umbaupause spielte die NWD Antonin Dvořáks 6. Sinfonie in D-Dur, ein leider selten aufgeführtes Werk, das zum Teil überschwängliche Lebensfreude ausstrahlt und damit zum sinnierenden Elgar-Konzert musikalische Kontraste aufzeigt. Die NWD zeigte sich erneut in Höchstform, meisterte, insbesondere im Schlusssatz, mit Bravour äußerst schwierige und rasante Streicherpassagen. Auch die Bläser glänzten intonationssauber in ihren anspruchsvollen Partien. Allen voran leitete ein empathischer Jonathan Bloxham mitreißend seine Musiker der Nordwestdeuten Philharmonie.

Ein strahlendes Konzert gegen die herbstlich trübe Stimmung der letzten Tage aber auch gegen eine bedrückende Pandemiestimmung. Mit Bravo-Rufen und langanhaltendem Applaus dankte das Paderborner Publikum den engagiert Musizierenden.