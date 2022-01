Gemeinsamer Traum wird wahr

Steinheim

Ein kräftiges „Man teou“ kommt dem Steinheimer Kinderprinzenpaar schon locker über die Lippen. Als sich Nils Floren und Luca Weidlich am Sonntag erstmals in der Karnevalshalle in vollem Ornat vorstellten, gaben sie auch ihre Beinamen bekannt: Prinz Nils regiert als „der sportlich Charmante“ und Prinzessin Luca als „die leuchtend Kreative“.

Von Heinz Wilfert