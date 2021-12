Gemeinsames Schilddrüsenzentrum

Gebündelte Kompetenz in der Schilddrüsen-Chirurgie: Die beiden Kliniken für Allgemein- und Visceralchirurgie der St.-Vincenz-Kliniken bilden nun ein gemeinsames, standortübergreifendes Schilddrüsenzentrum am St.-Josefs-Krankenhaus in Salzkotten.

„Die Schilddrüsen-Chirurgie ist seit jeher eine tragende Säule unserer Klinik mit einer sehr hohen Patientenzufriedenheit und extrem niedrigen Komplikationsraten“, ist Chefarzt Dr. Ralf Steinert (Salzkotten) stolz. „Gemeinsam mit dem St.-Vincenz-Krankenhaus bilden wir nun einen starken Verbund in der Versorgung von Schilddrüsen-Erkrankungen, um allen Patienten im Kreis Paderborn mit vereinten Kräften eine exzellente Expertise zu bieten“, so Steinert weiter. Durch eine Zentralisierung verbessere sich die Behandlungsqualität noch weiter – denn je mehr Eingriffe eine Klinik durchführe, desto größer seien die Erfahrungswerte der Ärzte- und Pflegeteams. „Unsere Kollegen in Salzkotten haben seit Jahren sehr gute Behandlungsergebnisse in der Schilddrüsen-Chirurgie. Da wir am St.-Vincenz-Krankenhaus bereits andere Schwerpunkte in der allgemein- und visceralchirurgischen Versorgung haben, wurde entschieden, das gemeinsame Zentrum unter der Leitung von Chefarzt Dr. Steinert am St.-Josefs-Krankenhaus anzusiedeln“, sagt Dr. Hubert Scheuerlein, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral- und Kinderchirurgie in Paderborn, „der Schwerpunkt in Paderborn bleibt vor allem die Versorgung komplexer Darmerkrankungen in unserem Darmzentrum. Hier nutzen wir unsere Synergien ebenfalls – dann in Richtung Paderborn – und versorgen Salzkottener Patienten mit Mastdarmgeschwulsterkrankungen im St.-Vincenz-Krankenhaus.“

Steinert und sein Team nahmen nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren etwa 350 operative Eingriffe an der Schilddrüse vor. Hinzukämen zukünftig jährlich etwa 25 Eingriffe, die bislang im St.-Vincenz-Krankenhaus durchgeführt wurden. „Ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt ist für uns das A und O. Deshalb operiert bei uns immer derjenige Chirurg den Patienten, den der Patient bereits in der Sprechstunde kennengelernt hat“, erklärt Steinert. „Dies gilt auf Wunsch auch, wenn ein Patient von seinem Arzt des Vertrauens aus dem St.-Vincenz-Team operiert werden möchte“, bekräftigt Scheuerlein. Durch moderne minimal-invasive Operationstechniken sei meist eine schnelle Genesung des Patienten möglich. Das neue Schilddrüsenzentrum sei ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, ist sich auch Hauptgeschäftsführer Dr. Josef Düllings sicher: „Die Spezialisierung im Bereich der Schilddrüsenchirurgie wird das St.-Josefs-Krankenhaus weiter stärken und die Versorgungsqualität für Patienten noch weiter verbessern.“

Die gemeinsame Sprechstunde findet immer mittwochs statt. Interessierte können sich telefonisch unter 05258/10231 oder 05251/861451 melden.