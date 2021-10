Gemeinschaft pflegen unterm Carport

Enger

„Enger zusammen im Advent“ – unter diesem Motto soll sich in diesem Jahr wieder täglich ein Türchen des lebendigen Adventskalenders in der Widukindstadt öffnen. Wer Lust hat, an einem Tag vom 1. bis 24. Dezember einen gemütlichen Rahmen zur Begegnung zu bieten, kann sich ab sofort mit seinem Wunschtermin beim Kultur- und Verkehrsverein (KuV) melden.