Gemeinschaft von Frauen für Frauen

Jubiläum in Stukenbrock-Senne: Im Jahr 1971 haben im Beisein von Pastor Anton Bangen 20 Frauen die katholische Frauengemeinschaft St. Achatius Stukenbrock-Senne gegründet.

Kfd St. Achatius Stukenbrock-Senne feiert am 1. Dezember ihr 50-jähriges Bestehen

Seitdem sind die Veranstaltungen ein starkes Element der Kirchengemeinde: Ausflüge, Fahrradtouren, Karnevalsveranstaltungen, Wallfahrten oder die Unterstützung von Feierlichkeiten der Ortsgemeinschaft, in Gottesdiensten und interessanten Vorträge sind das Werk der Frauen. Das 50-jährige Bestehen wird am Mittwoch, 1. Dezember, mit einer Jubiläumsveranstaltung groß gefeiert. Die Jubiläumsfeier wird vom Vorstandsteam um Elke Deppe, Gabi Teßmann, Denise Pfeifer-Hachmann und Dagmar Diegelmann-Neuwöhner organisiert. Inzwischen zählt die katholische Frauengemeinschaft in Stukenbrock-Senne 166 Mitglieder.