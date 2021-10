Gemischtes Fazit nach Kirmes Pollhans light

Strahlende Gesichter am Autoscooter von Thomas Dorenkamp, ein nachdenklich wirkender Philip Nülken nur ein paar Meter weiter am „Skydance“. Unterschiedlicher hätten die Gemütslagen nach zehn Tagen auf dem Pollhans­platz nicht ausfallen können.

Dementsprechend zweigeteilt fiel am Montagmorgen auch das Fazit nach der Mini-Kirmes „Pollhans light“ aus. „Es war ein voller Erfolg. Bis auf zwei Tage hatten wir mit dem Wetter diesmal Glück. Die Veranstaltung hat sich getragen. Gerade das letzte Wochenende, wo wir mit den aus dem Urlaub zurückgekehrten Familien noch einmal ein ganz anderes Publikum hatten, ist voll angenommen worden“, sagt Thomas Dorenkamp, der als Veranstalter das alleinige finanzielle Risiko trug: „Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die hier waren. Und bei den Anwohnern, die den Lärm ertragen haben.“ Alle Auflagen seien erfüllt worden. Das Ordnungsamt habe an jedem Tag stichprobenartig Prüfungen vorgenommen und keinerlei Verstöße festgestellt. „Es gab keinerlei Probleme. Auch, weil die Leute ganz einfach Lust auf Kirmes hatten“, so Thomas Dorenkamp.