Gemütlich, lustig und begeisternd

Zum vierten Mal seit 2019 öffnete das Bettenhaus Lüke am vergangenen Donnerstagabend seine Türen für das Event „Comedy im Bett“. In Betten und auf Stühlen hatten es sich rund 75 Gäste bequem gemacht, um einen lustigen Abend mit Kabarettist Matthias Reuter zu verbringen. Dieser spielte sein Programm „Unfugskarton“ – ein Best-of-Mix aus fünf Programmen.

Wenn man Germanistik studiert, hat man zwei Berufsmöglichkeiten: Taxifahrer oder Kleinkünstler. Da Reuter zugegebenermaßen nicht der beste Autofahrer ist, entschied er sich für Letzteres. Und so öffnet er auf der Bühne des Bettenhaus Lüke seinen Unfugskarton mit seinen besten Werken aus den letzten 15 Jahren. Mit satirischen Songs auf dem Keyboard und der Gitarre, Gedichten, Fabeln und Geschichten aus dem Alltag begeistert der Kabarettist die Zuschauer. So singt und witzelt er auf lockere Art über politische Themen, liest seine Fabel „der pazifistische Hase“ vor – der eine Waffenfabrik im Wald baut, sich selbst aber stets pazifistisch zurückhält – schwärmt in einer Hymne an Joachim Sauer über den Ehemann der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, erzählt über seine Erlebnisse während des Lockdowns und singt scherzhaft über den Einfluss russischer Hacker auf die Geschehnisse der Welt.