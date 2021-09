Genauigkeit vor Schnelligkeit

6240 der insgesamt 14.256 Wahlberechtigten in Vlotho hatten bis Freitag Mittag Briefwahl beantragt. Das entspricht einer Briefwahlquote von 43,8 Prozent – ein absoluter Rekord, den es bislang noch bei keiner Wahl in der Weserstadt gegeben hat.

Fast 44 Prozent Briefwähler in Vlotho

Wahrscheinlich werden es am Ende sogar 44 Prozent oder noch etwas mehr sein. Die Briefwahlunterlagen konnten nämlich noch regulär bis Freitag, 18 Uhr, angefordert werden. Und in absoluten Ausnahmefällen (wie bei einer plötzlichen schweren Erkrankung) ist Briefwahl sogar noch am Sonntag möglich.