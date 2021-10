„General Gabi“ hat ein großes Herz

Höxter

Die Sonne lacht an diesem Freitagmorgen mit Gabriele Popp-Linder um die Wette. An der Wallanlage genießen die 75-Jährige („Ich bin zu 100 Prozent ein Optimist“) und ihr Patenkind Divine Mwania, für die sie vor 23 Jahren in Höxter als Patentante Verantwortung übernommen hat, den gemeinsamen Moment. In wenigen Stunden ist die von allen geschätzte Dame mit dem großen Herzen zu einer Feierstunde ins Historische Rathaus eingeladen.

Von Harald Iding