Generationen-Projekte trotz Defizit

„Eine Herausforderung“, so nennt Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer den Haushalt für das kommende Jahr, den sie gemeinsam mit Kämmerer Andreas Dreier am Donnerstagabend in den Stadtrat eingebracht hat.

Denn trotz eines (coronabereinigten) Defizits von 2,3 Millionen Euro müsse die Stadt investieren, so Ute Dülfer. Das geschieht in bisher noch nie da gewesener Höhe von 23,2 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Förderungen in Höhe von rund 8,3 Millionen Euro. „Wir haben einen Investitionsstau, den wir abarbeiten wollen“, betont Ute Dülfer. „Es geht dabei um Generationenprojekte.“ Erforderlich sind Investitionskredite in Höhe von rund 14,9 Millionen Euro.