Genießen mit 2G

Wer die Angebote der Buden auf dem Lübbecker Weihnachtsmarkt genießen möchte, muss in diesem Jahr die 2-G-Regel einhalten, also einen gültigen Impfnachweis und Lichtbildausweis vorweisen.

Weihnachtsmarkt in Lübbecke von Mittwoch an geöffnet

Kontrolleure treffen auf Bier-Kenner (von links): Marcus Sprung und Simon Drew mit Sven Bleiber (alias Brauer Bernhard), Niclas Pannke und Jonas Lusmöller am Weihnachtsmarktstand der Barre-Brauerei in Lübbecke.

Kontrollieren tun dies Marcus Sprung und Simon Drew sowie ihre Kollegen vom Sicherheitsdienst K9 Savehouse. Sie sind entweder in einem der beiden Häuschen an den Zugängen zur City zu finden, wo die Kontrollbändchen aushändigen, die jeweils für einen Tag gültig sind. Oder die Männer machen Stichproben bei Besuchern und an den Ständen, ob die Regeln eingehalten werden.