Genuss mit Gewinn

Wer seinen Genussgutschein bis 31. Dezember in der Gastronomie einlöst, erhält 20 Prozent von der Stadt dazu.

Eine zarte Martinsgans oder leckeres Wild, das passt in den goldenen Herbst. Auch ein vegetarisches Ofengericht macht herrlich warm und zaubert mit seinem würzigen Duft Gemütlichkeit an den Tisch. Ob im guten Restaurant genossen oder nach Hause geliefert, bleibt dabei Geschmackssache.

Günstiger geht es mit dem Genuss-Gutschein: Bei Einlösung bis zum 31. Dezember 2021 zahlt die Stadt 20 Prozent zusätzlich auf den Kaufwert. Ein Gutschein, für 25 Euro eingekauft, ist dann 30 Euro wert.

Die Gutscheine behalten drei Jahre ab Kaufdatum ihre Gültigkeit, ab Januar 2022 beträgt der Wert des Genuss-Gutscheins aber nur noch 25 Euro und entspricht damit dem Kaufwert.

Einzulösen sind die Gutscheine in den teilnehmenden Betrieben in Schloß Holte-Stukenbrock. Das sind Ali Baba Grill, Alte Fockelmühle, Balla balla, Bistro Sport Triebel, Casalfonso Tapas y mas, Gasthof Zum Furlbachtal, Gaststätte Tor Deele, Gasthof zum Kuhkamp, Hermsburger, Holter Schlosskrug, Gasthof Zur Post, Jever Deel, La Cuccina, La Villetta, Leckerbissen, Pizzeria Fattoria, Pizzeria Italia Bei Rocco, Restaurant Pizzeria Calabria, Restaurant Pizzeria Casa Nostra, Restaurant und Hotel Westhoff, The T Rooms, Wilmas Kaffeeschuppen und Wohnambiente Penkert.

Die Liste der teilnehmenden Betriebe gibt es stets aktuell unter https://www.schlossholtestukenbrock.de/freizeit-tourismus/gastlichkeit/gastronomie/gastronomie-gutschein/ oder als Ausdruck zum Gutschein, der an der Rathaus-Information erhältlich ist.