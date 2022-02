Genuss voll Expressivität und Tonschönheit

Eine musikalische Sternstunde im Kammermusikabend des Kulturwerks erlebte das Publikum am Freitagabend mit den Musikern des „Quatuor Agate“ Adrien Jurkovic, Thomas Descamps, Violine; Raphael Pagnon, Viola; Karolina Errera, Viola; Simon Iachemet, Cello; Erica Piccotti, Cello (von links).

Das Kulturwerk Steinhagen hatte am Freitagabend zu seinem traditionellen Kammermusikabend eingeladen, auch in der Gewissheit, dass durch Sturm Zeynep und Omikron-Variante viele Besucher nicht ihren Weg in die Aula des Schulzentrums führen würden.