Genuss zum Feierabend

Nach tagelangem ungemütlichem Wetter gab sich pünktlich zum Stelldichein im Eisenbahnerdorf die Sonne die Ehre. Sie unterstrich die gesellige Stimmung.

Für den kleinen, aber feien Markt hatte die Kulturgemeinschaft unter dem Vorsitz von Dr. Arnd Mathias regionale Anbieter gewinnen können. Einige boten ihre kulinarischen Leckerbissen zum Probieren an. Andere präsentierten regionale Erzeugnisse vom Honig bis zum Likör. Die Stände zeigten den Besucherinnen und Besuchern eindrucksvoll, was die Region zwischen Egge und Weser zu bieten hat.

Genau das hat die Kulturgemeinschaft auch im Schilde geführt. „In der Region, für die Region“ hieß die Devise des Abends. In Ottbergen feierte das Format des Feierabendmarktes Premiere. Andernorts hat es ihn schonmal gegeben. „Wir haben die Idee gerne aufgegriffen. Der Markt ist eine gute Möglichkeit, nach langer Corona-Pause wieder einzusteigen“, betonten Vorsitzender Dr. Arnd Mathias und Vorstandsmitglied Iris Spieker-Siebrecht. „Unsere letzte Veranstaltung ist eineinhalb Jahre her. Wir freuen uns, wieder da zu sein.“

Nach dem gemütlichen Feierabendmarkt geht es am Samstag, 18. September, mit einem nächsten Highlight weiter: „Die Magier 3.0“ präsentieren von 20 Uhr an im „KuStall“ ihre Comedy-Magic-Show. Das Publikum wird aktiv eingebunden. Christopher Köhler und sein Magier-Ensemble lassen Zauberkunst, Comedy und Improvisation aufeinandertreffen. Karten gibt es bei der Bäckerei Knepper und der Bäckerei Bielemeier in Ottbergen, bei Bücher Brandt in Höxter, bei der Buchhandlung Schröder in Brakel oder per E-Mail unter: tickets@kulturgemeinschaft-ottbergen.de.