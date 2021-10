Genusswanderung und Jahresauftakt

Dorfrunde in Borchener Ortsteil Etteln: Termine für 2022 abgesprochen

Borchen-Etteln

Die Dorfgemeinschaft in Borchens Ortsteil Etteln ist digital gut aufgestellt. Jetzt haben sich die Vereine und Organisationen aus dem Dorf seit Beginn der Pandemie erstmals wieder in Präsenz in der Gemeindehalle getroffen. Unter anderem wurden dabei die Termine für das neue Jahr abgeglichen.